Ausflüge mit der virtuellen Brille im Seniorenheim

Ein Spaziergang am idyllischen Csaterberg, ein Besuch des Oberwarter Wochenmarktes oder eine Runde am Bauernhof: Das alles ist für die in Altenwohn- und Pflegeheimen untergebrachten Menschen nur schwer möglich. „Die Rückkehr an vertraute Orte, aber auch das Entdecken von neuen Orten steigert die Lebensqualität und das Wohlbefinden“, erklärt der Oberwarter Amadeus Linzer, Geschäftsführer von „Vitablick“. Hinter dem Namen stecken sogenannten VR-Brillen, also „Virtual Reality“-Brillen, mit denen man in neue Realitäten eintauchen kann. Eigens für die Senioren wurden 360-Grad-Videos produziert. „Die immens real wirkenden Videos sollen den ortsgebunden Menschen beim Besuchen von lieb gewonnenen oder neuen Orten Erinnerungen wecken oder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Die Idee für „Vitablick“ kam dem Jungunternehmer, als er seinen vom Krebs gezeichneten Großvater Milan Linzer, ehemaliger Bundes- und EU-Abgeordneter, zum letzten Mal sah. „Im Gespräch mit Studienkollegen hat sich dann die Idee entwickelt, wie man mobilitätseingeschränkten Personen Reisen ermöglichen kann.“