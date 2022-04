Nicht alles läuft rund in der Eierproduktion im Burgenland

„Die Zeiten sind nicht einfacher geworden“, sagt Schlögl – im Gegenteil: Die Preise für die Eierproduktion haben sich drastisch erhöht, die Kosten seien um 30 Prozent gestiegen. „So dramatisch war es noch nie, die Eierproduktion steckt in einer schweren Krise.“

1973 hatte Anton Schlögl den ersten Hühnerstall mit 10.000 Legehennen errichtet. Heute hält er – gemeinsam mit seinem Sohn – 60.000 Legehennen. Es habe sich schon im Herbst abgezeichnet, dass das Getreide teurer werde. Doch mit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine seien auch zwei wichtige Getreideimporteure weggefallen, was die Futterkosten in die Höhe schnellen lasse. Zudem machen auch die stark gestiegenen Energiekosten den Eierproduzenten zu schaffen, sagt auch Juniorchefin Barbara Schlögl, selbst studierte Betriebswirtin. Die hohen Kosten in der Erzeugung würden derzeit vom Handel noch nicht abgedeckt werden, was die Produzenten „an die Grenzen“ bringe.

"Explodierende Kosten"

Die Nachfrage nach Ostereiern sei jedenfalls groß, betont Burgenlands Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Gefragt sind vor allem regionale Produkte. Die Nachfrage könne auch von den Landwirten gedeckt werden, so Berlakovich.