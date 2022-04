Bezirk Eisenstadt-Umgebung: 63-Jährige starb bei Brand in Wochenendhaus

Am Samstagmorgen kam es zu einem verheerenden Brand auf einem Campingplatz: In Oggau am Neusiedler See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kam eine 63-jährige Frau aus Schwechat bei einem Feuer in einem Wochenendhaus ums Leben.

Vier Feuerwehren waren im Einsatz, sie konnten die Frau jedoch nur mehr tot aus dem Schlafzimmer bergen. Sie starb an einer Rauchgasvergiftung.

Die Sachverständigen des Bundeskriminalamtes und die Brandermittler des Landeskriminalamtes Burgenland konnten die Ursache rasch ausfindig machen: Ein elektrischer Defekt in dem Mobilheim hat zu dem Brand mit starker Rauchentwicklung geführt, Fremdverschulden oder Gewalteinwirkung werden ausgeschlossen.