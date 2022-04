Zwei mutmaßliche Staatsverweigerer in Eisenstadt vor Gericht

Zwei mutmaßliche Staatsverweigerer haben sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten müssen. Der 55-jährige und der 54-jährige Burgenländer sollen den „Staatenbund Österreich“ unterstützt und am 11. November 2015 die Gründungsurkunde des „Staates Burgenland“ unterzeichnet haben. Der Jüngere soll außerdem Drohschreiben mit Schadenersatzforderungen an Behörden geschickt haben. Beide bekannten sich vor Gericht schuldig.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt warf ihnen das Verbrechen der staatsfeindlichen Verbindung vor. Als Mitglieder des Staatenbundes hätten sie staatliche Hoheitsrechte herabgewürdigt und daran mitgewirkt, das System in Österreich zu untergraben und zu destabilisieren, erläuterte der Staatsanwalt. Dem 54-Jährigen wurden außerdem versuchte Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt, versuchte Erpressung und Nötigung vorgeworfen. Er hatte mithilfe der „Präsidentin“ des Staatenbundes Drohbriefe mit Schadenersatzforderungen, Strafanträge und Haftbefehle an Richter und Bezirkshauptmannschaften geschickt.