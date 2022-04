In Bruckneudorf trainieren Soldaten am virtuellen Schlachtfeld

Modernisiert wurde aber nicht nur die Ausrüstung der Soldaten in Bruckneudorf, sondern auch deren Unterkünfte. Seit 2008 wurde in mehreren Bauabschnitten an der Generalsanierung der vier markanten Kreuzbauten in der Benedek-Kaserne gearbeitet, die in den Jahren 1980 bis 1984 errichtet wurden.

Am Dienstag ist dieses Großprojekt mit der Übergabe des letzten Gebäudes („Objekt 109“) abgeschlossen worden. In dem Kreuzbau befinden sich Dreibettzimmer für insgesamt 104 Personen. Die Sanierung hat rund ein Jahr gedauert und 4,1 Millionen Euro gekostet.

Verteidigungsministerin Tanner erklärte bei der feierlichen Übergabe: „Es ist meine Pflicht, der Truppe im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten jene Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die Ausbildungs- und Übungsvorhaben ermöglichen. Die Infrastruktur am Truppenübungsplatz Bruckneudorf ist nun, gemessen an internationalen Standards, ebenbürtig.“