Riesenverfahren: Ermittlungen gegen 230 Staatsverweigerer

Eigentlich ist es ein Ableger jenes Verfahrens, das österreichweit für Aufsehen sorgte, dem Putsch-Prozess gegen den „ Staatenbund“ in Graz. Doch dieser Ableger hat es in sich, mengenmäßig: Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt gegen 230 mutmaßliche Staatsverweigerer so viele kamen noch nie in einem einzelnen Verfahren zusammen.

Im Gegensatz zu „Präsidentin“ Monika U. und der übrigen Führungsriege wird diesen Verdächtigen aus ganz Österreich aber nicht Hochverrat vorgeworfen, sondern das für diese Gruppe übliche: Staatsfeindliche Verbindung, Nötigung, Betrug, bestätigte Staatsanwalt Hansjörg Bacher einen Bericht der APA. Der Schmäh der Staatsverweigerer ist immer derselbe: Sie lehnen die Republik Österreich ab, die sie bloß als Firma sehen und decken die ihren mit selbst hergestellten Nummerntafeln, Ausweisen und Gewerbescheine ein - gegen Bezahlung natürlich.