"Staatenbund": 14 Jahre Haft für die "Präsidentin"

Das Urteil in dem Aufsehen erregenden Prozess ist da: Die Geschworenen in Graz stellten zwei Staatsverweigerer mit Putschisten gleich - sie wurden wegen versuchter Bestimmung zum Hochverrat verurteilt, nicht rechtskräftig.

Die übrigen zwölf Angeklagten wurden wegen staatsfeindlicher Verbindung und Betruges schuldig gesprochen.

14 Jahre für "Präsidentin"

Die "Präsidentin" des " Staatenbundes" wurde zu 14 Jahren Haft, ihr Vize zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Die übrigen sechs Mitglieder der Führungsriege waren zwar wegen desselben Delikts angeklagt, doch bei ihnen sahen die Geschworene davon ab. Sie wurden vom Vorwurf des Hochverrates freigesprochen. Alle wurden aber wegen staatsfeindlicher Verbindung und schweren Betruges zu Strafen zwischen neun Monaten und drei Jahren Jahren verurteilt, teilweise bedingt.

Die weiteren sechs Angeklagten - Mitläufer, von denen sich einige während des Prozesses von der Ideologie distanzieren - wurden unter anderem ebenfalls wegen staatsfeindlicher Verbindung und schweren Betruges zu Strafen zwischen 18 Monaten und zwei Jahren verteilt, großteils bedingt.

Richterin: "Gefährden die Demokratie"

"Es galt ein klares Signal zu setzen, dass diese Republik staatsfeindliche Verbindungen nicht toleriert", sagt die Richterin.

Die Präsidentin und ihr Stellvertreter hätten "nicht zurückgeschreckt, Gewalt zu inszenieren. Diese staatsfeindlichen Tathandlungen gefährden die Demokratie und sind zu unterbinden."

Erstmals Hochverrat in der Zweiten Republik

Damit ist ein Prozess mit Seltenheitswert zumindest in erster Instanz zu Ende. Am 15. Oktober 2018 wurde am Grazer Straflandesgericht ein Verfahren eröffnet, dem eine noch nie zuvor dagewesene Anklage zugrunde lag: Erstmals in der Zweiten Republik ging es um Hochverrat - dafür sieht das Strafgesetz zehn bis zwanzig Jahre Haft vor. Ebenfalls noch nie angeklagt wurde staatsfeindliche Verbindung, darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft.