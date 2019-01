Staatsverweigerer: „Nichts anderes als Mord am Rechtsstaat“

Das Herz war das Emblem des „Staatenbundes, der 2015 von einer 42-jährigen Steirerin gegründet wurde. In nur zwei Jahren breitete sich der „Bund“ aus, warb 2700 Mitglieder, organisierte Ländergruppen: Das sieht der Ankläger als staatsfeindliche Verbindung. Man verkaufte eigene Kennzeichen, eigene Gewerbescheine, eigene Land- statt Grundbücher, dies wertet der Staatsanwalt als Betrug. Im Jänner 2017 schickten die „ Staatenbündler“ Briefe an das Bundesheer und Haftbefehle für 110 Personen gleich dazu: Das Heer soll eine Übergangsregierung bilden das bildet für den Staatsanwalt die Basis der Anklage, Hochverrat.

„Das ist nichts anderes als Mord am Rechtsstaat“, vergleicht er mit einfacher zu fassenden Delikten. „Das Militär hat Zugang zu Waffen. Natürlich ist das dann ein tauglicher Versuch zum Hochverrat. Es wäre etwas anders, wenn ich der Caritas schreiben würde.“ Die Verteidiger sehen das anders: Sie fordern Freisprüche, und zwar für jeden einzelnen. „Glaubt wirklich jemand hier, dass das Heer wegen dem Haufen einen Staatsstreich durchführt?“

Das Urteil soll am Freitag verkündet werden. Die Geschworenen müssen rund 300 Einzelfragen zu jedem Anklagepunkt beantworten, so will es das Prozedere in Schwurgerichtsverfahren: Darunter sind die sogenannten Hauptfragen wie etwa Bestimmung zum Hochverrat, Nötigung einer Regierung oder staatsfeindliche Verbindung. Im Rahmen der Urteilsverkündung muss dieses Konvolut vorgelesen werden, sogar zweimal: Einmal vom Obmann der Geschworenen, einmal von der vorsitzenden Richterin, das dauert mehrere Stunden. Erst danach werden Strafhöhen oder Freisprüche bekannt gegeben.