Staatenbund-Präsidentin: Das Wunderland der Monika Unger

Die Besucher setzen große Hoffnungen in die kleine Frau. Die meisten haben schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht, berichten davon, wie abschätzig sie behandelt wurden. Von gefühlten Ungerechtigkeiten des Bürgermeisters oder der Machtlosigkeit, als der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und auch noch den Laptop mitnahm.

Unger kennt dieses Gefühl. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen, fühlte sich oft ungerecht behandelt. Die 42-Jährige flüchtete in die Energetik, versuchte dann kurz ihr Glück in der Gemeindepolitik – doch bei der FPÖ blieb sie nicht lange. Ihre Tochter meldete sie von der Schule ab und unterrichtete sie zu Hause in Bad Blumau. Ihr Mann ist gesundheitlich angeschlagen und in Frühpension, das Geld nicht allzu üppig.

Alles durchschaut

Schuld? Das sind die anderen. Das System. Die Banken, der Vatikan, Washington, die jüdische Familie Rothschild oder die Freimaurer.

Feinde sind schnell benannt. Jene, die die Menschheit angeblich versklaven. In ihren Erklärungen geht sie zurück bis ins Mittelalter, weist auf angebliche Finanzkonstrukte hin. Würfelt noch ein paar juristische Fachausdrücke dazu – und präsentiert das mit einem spöttischen Lächeln, das sagen soll: „Aber nicht mehr mit uns. Wir haben alles durchschaut.“