Feuerwehr konnte Schilfbrand in Illmitz unter Kontrolle bringen

In der Seewinkel-Gemeinde Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) ist Sonntagmittag ein Flurbrand ausgebrochen. Fünf Feuerwehren standen im Einsatz, berichtete die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland. Weil Wind herrschte, wurden zusätzliche Helfer nachalarmiert.