"Wichtiger Nahversorger": Handel plant auch Abend-Märkte

Das Gewerbe

Marktfahrer üben ihr Gewerbe durch das Beziehen von Märkten oder bei Veranstaltungen durch den Kleinverkauf von Waren aus

Zuwachs

124 Marktfahrer gab es 2021 im Burgenland, 2010 waren es 113 gewesen. Diese Steigerung (plus 11,5 %) liegt über dem Österreich-Schnitt von 4,8 %

6,4Millionen

Euro werden etwa auf burgenländischen Märkten pro Jahr umgesetzt und zusätzlich wird eine Wertschöpfung von 1,4 Millionen Euro erwirtschaftet

Die Termine

In der Karwoche gibt es noch einige Märkte im Land. Heute, Dienstag in Jennersdorf und Lutzmannsburg, am Mittwoch in Neckenmarkt, am Gründonnerstag in Rechnitz und am Karsamstag in Podersdorf am See. Eine Übersicht findet Sie auch unter www.dermarkthandel.at