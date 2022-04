Die offene Frage im Begas-Skandal

2012: Freitag, der 13.

Begas-Vorstandsdirektor Rudolf Simandl bietet dem Aufsichtsrat im April 2012 nach einer 12-stündigen Sitzung seine vorläufige Beurlaubung an. Auslöser waren anonyme Unterlagen, die Simandl belasten. Zwei Wochen später wird er fristlos entlassen.

2013: Zivilverfahren

Die Energie Burgenland als Rechtsnachfolgerin der Begas strengt 2013 einen Zivilprozess gegen Simandl und andere Ex-Manager an. Ende 2014 gibt es das Urteil. Simandl, dem ein Gutachten Verhandlungsunfähigkeit attestiert, muss rund 1,6 Millionen Euro an die EB zahlen. Die EB muss Simandl 45.000 Euro nachzahlen.

2016: Strafprozess I

Von Juni bis September 2016 müssen sich am Landesgericht Eisenstadt sechs Angeklagte verantworten – Simandl fehlt abermals. Es geht um private Essen auf Firmenkosten, zweckentfremdete Provisionen und zu hohe Gehälter. Was den sechs Angeklagten vorgeworfen wird, hat ursächlich mit Simandl zu tun. Neben Simandls früherem Co-Vorstand Reinhard S. stehen drei Ex-Begas-Manager aus der zweiten Reihe sowie Simandls Ex-Steuerberater und ein Makler vor Gericht. Die Vorwürfe reichen von Untreue bis falsche Beweisaussage. Drei Beschuldigte kamen mit einer Diversion davon, Ex-Begas-Manager mit (teil)bedingten Haft- und Geldstrafen.

2020: Strafprozess II

Von Herbst 2020 bis Jänner 2021 läuft in Eisenstadt der zweite Begas-Strafprozess. Angeklagt sind zwei Ex-Begas-Manager und drei frühere Geschäftspartner Simandls, ein Ziviltechniker, ein pensionierter Baumeister und der Geschäftsführer einer Baugesellschaft. Simandl fehlt wieder. Im Verfahren geht es um eine nie gebaute Reststoffverwertungsanlage in Heiligenkreuz um 100 Millionen Euro. Private Bauten Simandls sollen dabei indirekt aus Mitteln der Begas finanziert worden sein. Am Ende gibt‘s vier teilbedingte Haft- und Geldstrafen und eine Diversion.