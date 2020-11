Die Causa Begas: Ein fast vergessener Skandal

Honorarnoten ohne Gegenleistung, Scheinrechnungen und private Bauprojekte von Simandl, der von 1997 bis 2012 an der Spitze des Unternehmens stand und in der Anklageschrift als „Machthaber“ bezeichnet wird, stehen im Mittelpunkt des Prozesses. Zwei der Vorwürfe: Eine Baugesellschaft soll bei Simandl „eine Poolanlage errichtet (...) sowie Umbauarbeiten durchgeführt haben, ohne diese Leistungen an Mag. S. zu verrechnen“. Und Simandl soll den Geschäftsführer einer Baugesellschaft um „steuerschonende“ Umbauarbeiten an seinem Haus ersucht haben.

Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Verhandlung werde unter strengen Covid-19-Sicherheitsbestimmungen im großen Schwurgerichtssaal stattfinden, sagt Gerichtsvizepräsident Bernhard Kolonovits zum KURIER. Der Prozess ist schon einmal Corona zum Opfer gefallen, alle Termine im März, April und Mai mussten abgesagt werden. Deshalb ist Kolonovits vorsichtig: Vorerst gibt es einen zweiten Termin am Donnerstag dieser Woche – dann werde man weitersehen. Wie viele Verhandlungstage gebraucht werden, sei derzeit noch offen.

Ob und wann die Causa Commerzialbank vor Gericht landet, ist noch völlig offen. Aber der U-Ausschuss des Landtags startet just am Donnerstag mit ersten Zeugenbefragungen – darunter Bank-„Machthaber“ Martin Pucher.