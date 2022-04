Schloss-Spiele: „Der Bockerer“ zum 50-Jahr-Jubiläum

Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit in Kobersdorf zum ersten Mal die Schloss-Spiele über die Bühne gingen. Zum 50-Jahr-Jubiläum bringt Intendant Wolfgang Böck im Juli einen Klassiker des österreichischen Volkstheaters auf die Bühne: „Der Bockerer“ erzählt vom Widerstandsgeist des kleinen Mannes während des NS-Regimes. Der Intendant schlüpft in die Hauptrolle, er mimt den renitenten Wiener Fleischhauer Karl Bockerer. Am Dienstag wurden in Eisenstadt die Pläne für das Jubiläum präsentiert.

Das Theaterstück, das von Ulrich Becher und Peter Preses stammt, wurde 1981 mit Karl Merkatz als „Der Bockerer“ verfilmt. Als Stück österreichischer Zeitgeschichte passe „Der Bockerer“ gut in das Jubiläumsjahr, erklärte der Intendant. Das Thema Widerstand sei gerade jetzt – durch den Krieg in der Ukraine – ein aktuelles. „In Zeiten von zunehmenden autoritären Tendenzen und in Zeiten eines wieder aufflammenden Antisemitismus ist dieses Stück in zeitloses“, betonte Böck.