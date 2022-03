Borkenkäfer fliegen auf gestresste Bäume

Sie nisten sich zwischen Stamm und Rinde ein, graben verzweigte Gänge und legen hier ihre Eier ab. Der Schaden ist oft enorm, den die kleinen Käfer anrichten. Aus wenigen hundert können schnell Millionen an Borkenkäfern werden und sich in den Wäldern ausbreiten.

Besonders gefährdet sind in ganz Österreich und auch im Burgenland die Fichtenbestände. Den Fichten fehlt es vor allem an Wasser, die Trockenheit bringt Stress für den Nadelbaum und so werden sie leicht zum Opfer der Käfer. Borkenkäfer tun sich in Trockenzeiten mit dem Befall von Bäumen leichter, wie auch die Universität für Bodenkultur (BOKU) in einer Studie präsentierte.