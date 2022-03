Im Bund sitzen die Grünen in der Regierung, im Landtag sind sie mit zwei Mandataren vertreten und auf Gemeindebene sitzen sie mit 27 Sitzen in 21 verschiedenen Kommunen im Gemeinderat. Drei gänzlich unterschiedliche Ebenen, was die Arbeitsweise und auch die politische Ausrichtung betrifft. Die aus burgenländischer Sicht wohl wichtigste Ebene im heurigen Jahr ist jene der Gemeinden. Schließlich findet am 2. Oktober der nächste kommunale Urnengang statt.

„Stärker werden“ und den „Einzug in rund 30 Gemeinderäte“ lautet das Ziel der Grünen und ihres Landesgeschäftsführers Michael Bacher. Der gebürtige Tiroler lebt seit acht Jahren in Mörbisch und hat diese Funktion in der grünen Landespartei vor knapp einem Jahr übernommen.