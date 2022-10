Bischof für Asyl-Quartiere mit „mehr Menschenwürde“

Dem widerspricht nun Burgenlands Bischof Ägidius Zsifkovics. In einer Aussendung anlässlich des Nationalfeiertages zeigt er sich überzeugt davon, dass es „noch vorhandene und geeignete Quartiere gibt, die eine menschenwürdige und winterfeste Unterbringung möglich machen und mehr Lebenswürde als Zelte bringen“ und führt etwa „Bundes- und Landesimmobilien, Klöster, ungenützte kirchliche Gebäude, leere Wohnungen der Wohnbaugenossenschaften und private Quartiere“ an. Diese seien „in ausreichendem Maß vorhanden, und jedenfalls besser und menschenwürdiger als die geplanten Zelte, die weder wetter- noch winterfest sind und für viele eine Provokation und zusätzliche Verunsicherung bedeuten“. Gleichzeitig dankte Zsifkovics allen verantwortlichen Stellen sowie privaten Initiativen für ihre Solidarität und rasche Hilfe.

Letzteres erwartet sich auch die SPÖ, nämlich von Regierungsvertretern für jene 55 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf, die sich noch vor den Kommunalwahlen mit einem offenen Brief an Innenminister Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gewandt hatten.