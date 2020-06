Bio-Hilfsstoffe sollen den Boden beleben

Max Hirschhofer ist Landwirt in der vierten Generation. Den Betrieb in Sigleß (Bezirk Mattersburg) hat der 21-Jährige im Vorjahr, nach der Matura, von seinem Opa übernommen. Seit 1986 wird das landwirtschaftliche Unternehmen biologisch geführt. Auch Max Hirschhofer ist es nicht nur ein Anliegen, gesunde Lebensmittel zu produzieren. Er will auch anderen helfen, „gesunde Früchte zu ernten und gesündere, vitalere Pflanzen zu haben“. Dafür hat der Jung-Landwirt nun einen speziellen Boden-Hilfsstoff entwickelt. Den Namen „Dünger“ will er nicht in den Mund nehmen.