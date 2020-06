Jetzt geht's rund: Kirschenernte im Burgenland

Vergessene Bäume

Heute bemüht sich die Genussregion um jeden einzelnen Baum. Wenn Rosi Strohmayer das „Baumsterben“ erwähnt, meint sie nicht Kirschenbäume, die durch Pilz- oder Bakterienbefall verdürren oder vom Rindenbohrer zerlöchert sind, sondern solche, die ungenützt, ungepflegt, von Efeu gewürgt dahinvegetieren.

Wenn die Kirschen ungeerntet zu Boden fallen, breitet sich die Fruchtfliege aus und bald ist die gesamte Ernte verdorben. Als in Purbach ein hundertjähriger Kirschbaum vom Wind umgedrückt wurde, ist man gemeinsam mit Baumschule Pleyer auf die Idee gekommen, Edelreiser vom umgefallenen Baum zu nehmen und auf eine neue Unterlage aufzuveredeln. So wurden Bäume mit acht unterschiedlichen Kirschensorten gewonnen. In jeder der Kirschengemeinden wächst so ein „Sorten-Erlebnis-Baum“.

Die Ernte in Jois verläuft sehr zufriedenstellend. Die Früchte sind am Höhepunkt ihrer Reife. Gerade in diesem Stadium, wenn die Frucht prall ist und die Haut gespannt, kann ein Schlechtwetter-Ereignis wie Hagel oder auch starker Regen das Obst durch Aufspringen kaputtmachen. Ein Kirschengarten im Südburgenland hat aus diesem Grund seine Plantage komplett überdacht, wobei das Dach nur bei einsetzendem Regen und in der heiklen Phase der Hochreife automatisch schließt und schützt.