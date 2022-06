Benfica Lissabon statt SV Mattersburg als Partner der Fußballakademie

Streckte das Land zunächst vergeblich die Fühler nach österreichischen Bundesligisten aus, wird seit geraumer Zeit intensiv mit einem Klub internationalen Formats verhandelt: Benfica Lissabon, Portugals Rekordmeister mit Glanzzeit in den 1960-er Jahren und gegenwärtig besten Referenzen in der Nachwuchsarbeit. Aktuell ist übrigens auch ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro leihweise bei den Portugiesen beschäftigt.

Das Büro von SPÖ-Sportlandesrat Heinrich Dorner will am Dienstag nur „gute Gespräche mit einem europäischen Spitzenklub“ bestätigen.

Laut verlässlichen KURIER-Informationen sind Land und Benfica weitgehend handelseins, noch fehlten aber die Unterschriften unter die Verträge. Für Burgenlands Nachwuchskicker würde die Luft jedenfalls dünner. Denn Benfica will in Mattersburg auch Talente aus dem Raum Wien-Bratislava-Budapest ansprechen, was den Wettbewerb verschärft. Aus den Transfers der Top-Talente will Benfica später Erlöse erzielen.

Wie sich eine Partnerschaft mit einem internationalen Großklub mit den Zielen der Akademie als Kaderschmiede für österreichische Nachwuchstalente verträgt und wie der ÖFB unter Neo-Präsident Gerhard Milletich reagiert, ist offen. Schließlich vergibt der Fußballbund die Akademie-Lizenzen.

Mit der Vielzahl kniffliger Fragen dürfte auch zusammenhängen, dass sich der Start der Kooperation im heurigen Herbst nicht mehr ausgehen dürfte.

Mitte Mai wurde zwar schon der Verein „Burgenland Juniors“ gegründet, der nach einem grundsätzlichen Okay des Burgenländischen Fußballverbandes als Akademie-Lizenznehmer in der Landesliga in den Spielbetrieb einsteigen soll. Das wird aber wohl erst ab Herbst 2023 schlagend.

Juniors-Obmann ist vorläufig Sport-Burgenland-Geschäftsführer Toni Beretzki, enger Vertrauter von LH Hans Peter Doskozil und Chefverhandler mit Benfica.