Erosionsschäden: Gemeinde will Bauern in Pflicht nehmen

Von Seiten der Landwirtschaftskammer sieht das Christian Reicher, Bezirksreferent für Jennersdorf und Güssing, anders: „Die Gemeinde verwechselt hier Wesentliches. Ich war letztes Jahr bei einer Begehung, dort wird ein Hangrutsch mit Bodenerosion verwechselt. Da hilft dann auch ein Grünstreifen nicht.“

Dass die Stadtgemeinde via Gesetz die Grundstückseigentümer zur Erosionsminderung verpflichten möchte, sieht Christian Reicher gelassen: „Das werden sich die Bauern nicht gefallen lassen. Druck erzeugt immer Gegendruck. Die Gemeinde wird dann eine Entschädigung an die Grundstückseigentümer zahlen müssen.“

In anderen Gemeinde habe man sich in Verbindung mit Grundstückseigentümern, Gemeindevertretern und Landwirtschaftskammer auf bestimmte Maßnahmen einigen können. In Limbach sei etwa eine Bienenweide angelegt worden, auch in Bildein und Neustift bei Güssing habe es Maßnahmen gegeben. „Für die Landwirtschaft ist der Konsens kein Problem“, so Reicher. Schlussendlich solle ein unabhängiger Gutachter entscheiden, ob es sich im Ernstfall um Hangrutsche oder Bodenerosion handle.