Bei Regierungsbeteiligung will FPÖ Landesbudget neu verhandeln

Was sich im kommenden Jahr alles ändern soll, haben Hofer und Landesparteichef Alexander Petschnig am Montag anhand des Haushaltsvoranschlags präzisiert. Das Land gibt 2025 rund 1,94 Milliarden Euro aus und nimmt 1,89 Mrd. ein, was einen negativen Saldo von 54,5 Millionen Euro ergibt.

Die FPÖ, so Petschnig, werde dem Landesbudget für 2025, das kommende Woche im Landtag beschlossen werden soll, keinesfalls zustimmen. Ja mehr noch: Im Falle einer Regierungsbeteiligung, von der die FPÖ fix auszugehen scheint, werde man auch das Budget noch einmal "überarbeiten". Denn jetzt, so Petschnig, sei der Voranschlag ja einer der roten Alleinregierung - die in ein paar Wochen schon Geschichte sein könnte.

Davon will die SPÖ nichts wissen. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz sprach Klubobmann Roland Fürst am Montag davon, das Burgenland habe "das beste Budget aller Bundesländer mit der geringsten Darlehensaufnahme und der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung von nur 4.400 Euro".