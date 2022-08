Bei diesen Kosten kommen die Thermen ins Schwitzen

Im Burgenland, das mehr als 300 Sonnentagen pro Jahr aufweist, will die Sonnentherme diese ökologische Energieform künftig optimal und nachhaltig nutzen. Dafür bedient sich das Resort der derzeit modernsten Technik, also hocheffiziente Fotovoltaik-Module und Wechselrichter samt optimaler Süd-Ausrichtung der auf den Carport-Dächern montierten Modulen. Insgesamt wurden 3.960 Module auf einer Carport-Dach-Fläche von etwa 7.200 Quadratmetern montiert, zusätzlich wurden zehn E-Ladestationen geschaffen, die laufend erweitert werden können.

Die Sonnentherme nutzt den Großteil des erzeugten Ökostroms selbst, nur ein geringer Teil wird ins Netz eingespeist. „Durch die Fotovoltaik-Anlage können wir in der Therme und im dazugehörigen Hotel Sonnepark etwa 30 Prozent des Strombedarfs abdecken“, sagt Thermen-Sprecher Hans Peter Filz. Ziel sei es zum einen, einen regionalen Beitrag zur Energiewende zu leisten, und zum anderen will das Thermenresort in den nächsten zehn Jahren energieautark werden. In demselben Zeitraum sollen sich auch die Investitionskosten von rund 2,5 Millionen Euro gerechnet haben. „Weil wir auch Gas benötigen, werden uns die steigenden Preise dennoch treffen.“ Um in Zukunft energieunabhängiger zu werden, wird nun auch an der Errichtung eines Biomasseheizwerks gearbeitet.