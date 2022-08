Hitze macht den Zugvögeln schwer zu schaffen

Ausgetrocknete Seen, leere Lacken und große Hitze: Der Klimawandel hat auch für die Tierwelt einschneidende Folgen. Eine davon ist die Krankheit Botulismus. Dabei handelt es sich um eine durch das Bakterium Clostridium botulinum verursachte Vergiftung, wie Veterinärmedizinerin Claudia Herka erklärt. Beinahe täglich sind sie und ihr Team derzeit im Seewinkel unterwegs, um kranke Wildvögel vor dem qualvollen Tod zu retten. In ihrem Tierheim in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) werden die Tiere gesund gepflegt.

„Wir kennen das Problem ja schon aus den vergangenen Jahren“, sagt Herka. Deshalb wisse sie, dass es wichtig sei, so früh als möglich mit der medizinischen Versorgung zu beginnen.