Lindgraben: Zeitreise durch 450 Jahre Geschichte

Spielkarten in der Mühle erzeugt

„Es gibt eine Gegebenheit, die ist einzigartig“, schildert die Historikerin. In Lindgraben gab es zwei Mühlen, eine davon – die „Reitgrubermühle“, auch „Karrttnmill“ genannt – wurde 1744 zum ersten Mal erwähnt. In der Mühle wurden Spielkarten hergestellt. „Das war ein einzigartiges Unternehmen, von dem es im burgenländisch-westungarischen Raum kein zweites gab.“ Verkauft wurden die Spielkarten u. a. an adelige Gesellschaften und an Geistliche.

Die Sachertorten-Box

Hergestellt wurden in Lindgraben Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre auch jene Holzschachteln, die der Verpackung der weltweit berühmten Wiener Sachertorte dienten.