Baustart für modernen Zwillingsturm im Zentrum

2016 wurden die Pläne der OSG und dem Projektpartner BPM Projektmanagement am Hauptplatz 2 erstmals präsentiert. Das Vorhaben wird in zwei Abschnitte geteilt. Zuerst wird der Wohnturm mit 36 Wohneinheiten gebaut, der das Pendant zum aktuellen Hochhaus bilden soll. Sobald der Rohbau steht, wird BPM das bestehende Geschäftshaus abreißen und mit den Bauarbeiten an den 1.000 Quadratmetern an Büro- und Geschäftsflächen des H2 beginnen, wie BPM-Geschäftsführer Gerald Guttmann erklärt. Es gebe auch schon erste Interessenten für die Gewerbeflächen.