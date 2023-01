Baumesse in Oberwart: Wer bauen will, muss gut planen

Über all die Jahre sei man eine „bewegliche Konstante“ in einer sich verändernden Branche geblieben: „Die Worte der Eröffnungsrede der ersten Baumesse haben noch immer Gültigkeit: Informiere dich, hole Angebote, Expertentipps und spar dir so am Ende viel Geld und Ärger.“

Das Angebot ist jedenfalls so reichhaltig wie die unterschiedlichen Problemstellungen beim Bauen oder Renovieren selbst: Von der Wahl der richtigen Baustoffe über eine optimale Dämmung für das jeweilige Heizsystem bis hin zur Einrichtung reicht die Palette der über 200 Aussteller. Einen besonderen Schwerpunkt bildet auch heuer wieder die Gartenausstellung auf einer Fläche von 400 m2.