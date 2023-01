"Geplärre", "blanker Hohn": Grün-blauer Schlagabtausch nach KURIER-Interview

Das sei "insofern witzig, da Kogler, Gewessler, Zadic und Co. gerade einmal zehn Prozent in den Umfragewerten vorweisen können. Diese Partei ist nicht nur angezählt, sondern liegt bereits K.O. am Boden“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz auf die Aussagen Koglers.

Nach den unzähligen Krisen, die noch lange nicht vorbei seien, von "Stabilität" zu sprechen, "ist wohl ein blanker Hohn gegenüber all denen, die nicht mehr wissen, wie ihre Zukunft aussehen wird, ob sie sich Heiz- und Stromkosten weiterhin leisten können oder ob der Sprit für den Weg in die Arbeit bezahlbar wird. Denn alles, was diese Regierung aus ÖVP und Grünen bis dato erreicht hat, ist, unser Land immer tiefer in die Verzweiflung zu führen. Wobei anscheinend die ÖVP wie ein Tanzbär am Nasenring durch die Arena gezogen wird", sagte Schnedlitz.