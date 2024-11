BAST-Erweiterung: Das ganze Burgenland fährt Taxi

Alle Menschen in den 171 burgenländischen Gemeinden soll somit ab 1. Dezember eine BAST-Haltestelle im Umkreis von 300 Metern zur Verfügung stehen. 822 neue Haltepunkte steuert das BAST ab Sonntag in den Bezirken Neusiedl am See und Eisenstadt-Umgebung (inklusive der Freistädte Eisenstadt und Rust) an.

Der öffentliche Nahverkehr ist in diesen Bezirken zwar grundsätzlich gut ausgebaut; die Verkehrsbetriebe Burgenland wollen Zug- und Bushaltestellen für Personen ohne eigenen Pkw aber noch leichter erreichbar machen.