Verkehrsbetriebe Burgenland: Heuer bereits 665.000 Fahrgäste

Eine "flächendeckende Öffi-Versorgung" ist das erklärte Ziel, das die Landesregierung mit den Verkehrsbetrieben Burgenland (VBB) verfolgt. Seit der Gründung der VBB im Jahr 2020 wurde, ergänzend zum bestehenden VOR- und ÖBB-Angebot, ein neues Netz von Buslinien in Betrieb genommen.

Als Zubringer zu den wichtigsten Haltestellen fungiert seit September 2023 zusätzlich das Burgenländische Anrufsammeltaxi - kurz BAST. Ein Jahr nach dessen Einführung sagte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch in Eisenstadt: "Es ist ein lernendes System, und wir haben in diesem Jahr viel dazugelernt".