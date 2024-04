Verkehrsbetriebe: 65 Millionen Euro Verlust oder nur „blaue Schauermärchen“?

„Landesrat (Heinrich, Anm.) Dorner hat mir gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen“, sagt Wolfgang Werderits, als ihn der KURIER am Donnerstag telefonisch erreicht. Auch mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil habe er weiter „ein gutes Einvernehmen“, ergänzt Werderits: „Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll“, sagt der „Mister Mobil“ des Burgenlandes.

Was den Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH, der Verkehrsbetriebe Burgenland Süd und der Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH so beschäftigt? Die sich hartnäckig haltenden Gerüchte, der 57-jährige Südburgenländer stehe vor der Ablöse als Geschäftsführer. Die Freiheitlichen mutmaßten am Donnerstag gar, Werderits sei schon entlassen worden.