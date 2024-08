Weniger Lkw, aber mehr Autos im Burgenland unterwegs

Konkret geht es um die Frequenzen auf den burgenländischen Autobahnen und Schnellstraßen im ersten Halbjahr 2024 . Das Ergebnis kurz zusammengefasst: An allen Zählstellen wurden mehr Pkw registriert, während der Schwerverkehr an einem Drittel der Messstellen abgenommen hat.

Auf Platz eins der meistbefahrenen Straßenabschnitte im Burgenland liegt einmal mehr die Ostautobahn beim Knoten Bruckneudorf : Mehr als zehn Millionen Pkw waren hier im ersten Halbjahr 2024 unterwegs – das entspricht einem deutlichen Plus von 22,4 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023.

Am gleichen Abschnitt waren heuer rund eineinhalb Millionen Lkw unterwegs, um 2,7 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wesentlich mehr Pkw wurden außerdem auf der A3 bei Großhöflein (6,2 Millionen, plus 8,5 Prozent) und auf der A6 bei Potzneusiedl (3,7 Millionen, plus 8,1 Prozent) registriert.