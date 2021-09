Plus in Podersdorf

Auch im größten Strandbad des Landes, in Podersdorf, hat man die 3-G-Kontrollen „sehr ernst genommen“, erklärt Rene Lentsch, Chef der Podersdorf Tourismus und FreizeitbetriebsgesmbH. Dafür habe man auch „massive Personalkosten in Kauf genommen“. Doch gerade wegen der Kontrollen sei auch so mancher Gast ausgeblieben. „Die klassischen“ Badegäste sind eher rückläufig im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Lentsch. Diese Beobachtung habe er rund um den Neusiedler See gemacht. In Podersdorf sei es aber gelungen, die Frequenz durch das neue Angebot der Familienerlebniswelt direkt im Strandbad im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Mit mehr als 200.000 Besuchern von 20. Mai bis 31. August liege man bei einem Plus von fast 40 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr. Im September und Oktober rechne man noch mit einem starken Zulauf aufgrund des neuen Angebotes.

In Eisenstadt schließt das Freibad traditionell mit dem Ferienende. Auch hier wurde ein Rückgang verzeichnet. 16.333 Besucher wurden gezählt, im Jahr davor waren es immerhin 22.592.