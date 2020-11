Bad Tatzmannsdorf: Der Kurort kränkelt

Es ist ruhig in Bad Tatzmannsdorf. Vereinzelt spazieren Kurgäste durch den Park, die Kaffeehäuser und Restaurants sind wie überall geschlossen. Nebel und eisige Temperaturen wären eigentlich Garant für volle Zimmer in den Thermen- und Wellnesshotels, doch auch die haben zu. Heilmoor, Thermalwasser und Erholung, also eine Kur, gibt es nur für jene Besucher, die von der Krankenkasse zugewiesen werden.

„Ambulante Kuren sind derzeit nicht möglich“, sagt Maria Priller vom Reduce Gesundheitsressort. Bei rund 50 Prozent liegt die Auslastung der vier Kurhotels, die zur Landesholding Burgenland gehören. Auch in den Kurhäusern der Versicherungsträger PVA und BVA sind einige Betten belegt. Den Corona-bedingten Einbruch der Nächtigungsstatistik kann das natürlich nicht bremsen – minus 26 Prozent stehen da von Jänner bis September zu Buche.