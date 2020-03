Größter Kurort des Landes im Umbruch

Bei den Nächtigungen in der wichtigsten Tourismusgemeinde des Burgenlandes geht der Trend in den vergangenen Jahren nach unten. Von Rekorden wie 2009 mit 546.174 Nächtigungen und 2012 mit 565.759 Übernachtungen ist man weit entfernt. 2019 verzeichnete die Kurgemeinde 502.000 Nächtigungen, laut Statistik das schlechteste Ergebnis seit 2005. „Wir haben massive Baustellen gehabt in den vergangenen zwei Jahren, das bleibt nicht ohne Konsequenzen“, sagt Leonhard Schneemann, Chef der Kurbad AG und Obmann des Regionalmarketingvereins. Für 2020 erwartet er ein normales Wirtschaftsjahr und eine Rückkehr auf ein „normales“ Niveau von 520.000 bis 525.000 Nächtigungen.

Dieses Ziel hat auch Tourismusdirektor Dietmar Lindau. Er sieht die Kritik nicht gerechtfertigt. „Die Klein- und Mittelbetriebe, in denen engagiert gearbeitet wird, funktionieren auch. Im Vorjahr haben sie nur 1,1 Prozent bei den Nächtigungen verloren“, sagt Lindau. Mit einem Online-Coach habe man kleinen und mittleren Betrieben beim Internetauftritt geholfen. Die Werbelinie „Slow down and relax in Tatz“ hätte den Kurort moderner gemacht. Natürlich seien die großen Betriebe begehrter. „Ein Zimmer mit Frühstück ohne Profil anzubieten, wird immer schwieriger“, sagt Lindau. In den vergangenen fünf bis sieben Jahren brechen vor allem die privaten Kurgäste weg, die in der Pension wohnen und im Kurmittelhaus die Behandlungen haben. „Die Touristen wollen alles unter einem Dach haben, das hat sich verändert, hier punkten die Resorts“, sagt Lindau.