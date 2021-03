Suona: Managerin mit musikalischer Motivation

Als „halbe Burgenländerin“ – ihr Vater stammt aus der Umgebung von Güssing – habe sie auch in ihrer Kindheit viel Zeit dort verbracht. „Wir hatten einen kleinen Weingarten“. Doch schon in ihren frühen Lebensjahren zog sie mit ihrer Familie nach Graz, wo ihr Vater einen Job gefunden hatte. „Die Eltern leben noch dort. Wenn Zeit bleibt, besuchen wir sie an den Wochenenden gerne“, erzählt Susanne.

Mittlerweile lebt sie wieder im Burgenland, hat mit Mann und Kindern in Neufeld im Bezirk Eisenstadt-Umgebung ein Zuhause gefunden, von dem sie schwärmt: „Die Kinder können hier in diesem Paradies aufwachsen, das trotzdem so nah an Wien und am Flughafen liegt, was natürlich praktisch für meinen Beruf ist.“

Bleibt noch die Frage nach dem Künstlernamen. „Warum Suona? „Das kommt vom italienischen suonare – klingen, Musik spielen – und passt von den ersten Buchstaben her gut zu Susanne.“ Und sie gibt zu: „Die Namenssuche war der längste Prozess. In der Zeit hätte ich zwei Lieder schreiben können.“