Martin Zsivkovits: Ein akademisches Leben in vielen Sprachen

Als einziges von zehn Geschwistern besuchte der Stinatzer eine höhere Schule – das akademische Gymnasium in Graz im humanistischen Zweig – erlernte also schon in jungen Jahren Latein und Altgriechisch, außerdem Englisch und Französisch. Nach der Matura studierte Zsivkovits Kroatisch, Latein und Altgriechisch, verbrachte auch ein Jahr an der Universität Zagreb und begann seine Berufslaufbahn in der Steiermark. „Für mein Unterrichtspraktikum gab es damals nur eine einzige Schule, die infrage kam. Die war in Leibnitz“, erinnert sich der 65-Jährige im Gespräch mit dem KURIER.

Er wechselte nach Birkfeld in der Oststeiermark, wo er vom dortigen Schuldirektor das Angebot erhielt, Serbokroatisch im Rahmen einer unverbindlichen Übung zu unterrichten. „Das wurde sehr gut angenommen. Ich hatte 23 Schüler“, erzählt er.