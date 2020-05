Keine neue Schule im Land: Oberwart denkt an Campus

Damit wird die Vision eines Bildungscampus für die drei höheren Schulen – HBLA, HAK und Gymnasium – im Herzen der Stadt konkret. „Eine Innenstadt mit derartigen Freiräumen und Potenzial gibt es nicht oft. Wir haben alle Möglichkeiten, den Bildungsstandort weiter zu entwickeln und langfristig abzusichern“, erklärt der Bürgermeister.

Vor allem auch deshalb, weil die Volksschule aus dem Zentrum in Richtung Neue Mittelschule verlegt und deren Turnsaal abgerissen wird. Für die Stadt ergeben sich dadurch zwei Vorteile: Einerseits sind damit künftig alle Gemeindeschulen von Volks- bis Berufsschule rund um die NMS, dem Stadtschulcampus, konzentriert, andererseits stehen in Verbindung mit dem an alle höheren Schulen angrenzenden Rotundengelände ausreichend Flächen für den anvisierten Bundesschulcampus zur Verfügung.