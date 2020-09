Coronavirus: An 15 burgenländischen Schulen wird gegurgelt

Der Blick in die Bundeshauptstadt macht Burgenlands Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz sicher: "Die kleinen burgenländischen Strukturen haben ihre Vorteile." Denn anders als in Wien ist in seinem Zuständigkeitsbereich das Corona-Chaos bisher ausgeblieben.

"Wir entscheiden immer von Fall zu Fall. Aufgrund der kurzen Wege ist das relativ einfach und funktioniert recht flott", sagt Zitz im KURIER-Gespräch und betont den "guten, direkten Kontakt" zu den einzelnen Schulen, der im Gegensatz zu Wien vieles einfacher mache.

Bisher gab es in den burgenländischen Bildungseinrichtungen seit Beginn des neuen Schuljahres insgesamt 9 Covid-19-Fälle: 3 an der Schule für Sozialberufe in Pinkafeld, einen an der Handelsakademie Frauenkirchen und einen an der Volksschule Wolfau. Ebenfalls positiv getestet wurden eine Schulärztin und zwei Kindergartenpädagoginnen.