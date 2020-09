Bgld: Land stellt rund 20 Radarboxen auf und kassiert Strafgelder

Im Burgenland steigt die Dichte an fixen Radarboxen sprunghaft an: Das Land will in nächster Zeit selbst Geschwindigkeitsmessungen durchführen und die Bußgelder zur Gänze lukrieren. Entsprechende Pläne hat das Büro des zuständigen Verkehrslandesrats Heinrich Dorner (SPÖ) dem KURIER am Donnerstag bestätigt. Mit Details hielt man sich mit Verweis auf noch laufende Vorbereitungen bedeckt.

In Summe soll es landesweit rund 20 Standorte geben. In Mattersburg steht schon eine Box, in St. Margarethen, Nikitsch und Lutzmannsburg ebenso.