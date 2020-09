Burgenland: Hälfte aller Autofahrten unter fünf Kilometer

Appell: Per Rad oder zu Fuß zur Arbeit

Rund 25.000 Tonnen vermeiden die Burgenländer jährlich dadurch, dass sie Alltagswege ohne Auto zurücklegen. „Ein einfacher Beitrag zum Klimaschutz“, so Gratzer. Das Potenzial, noch mehr Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Angriff zu nehmen, sei im Burgenland aber groß: „Jeder elfte Beschäftigte hat seinen Arbeitsplatz hier in fußläufiger Distanz. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt täglich eine halbe Stunde Bewegung. Wer diese Empfehlung einhält, reduziert laut WHO das Herzinfarktrisiko um rund 50 Prozent.“

Immerhin verfügen 80 Prozent der Haushalte im Burgenland über mindestens ein Fahrrad. „Das Rad möglichst oft für Alltagswege zu verwenden, zahlt sich mehrfach aus. Statt Erdöl verbrennen wir beim Radfahren Kalorien, was unserer Gesundheit und Fitness guttut, unsere Geldbörse schont und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz ist“, betont VCÖ-Sprecher Gratzer. Dazu brauche es aber auch einen verstärkten Ausbau der Rad-Infrastruktur sowie eine fußgängerfreundlichere Verkehrs- planung in den Gemeinden und Städten, fordert er.