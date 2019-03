Norden: Verkehr und Mobilität als heiße Themen

Grundsätzlich ist das Thema Verkehr sehr präsent, was die große Anzahl der zusätzlichen Kommentare der befragten Personen zeigt. So gibt es etwa die Forderung nach einem schnelleren Ausbau der A4. Allerdings gibt es auch die Anregung, den Autobahn-Ausbau überhaupt zu stoppen, da dieser unter dem Strich mehr Lärm und Verkehr verursachen würde, als das aktuell schon der Fall ist.

Bei einem weiteren Thema sind die Kommentare aber eindeutig, nämlich was den öffentlichen Verkehr betrifft. Hier wünschen sich die Befragten in zahlreichen Zusatzkommentaren einen Ausbau. „Mehr Infrastruktur für Radfahrer, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, insbesondere innerhalb des Bezirks und Zugverbindungen nach Eisenstadt auch am Abend“, lautet zum Beispiel ein Kommentar.

Die große KURIER-Regionalumfrage wurde vor wenigen Tagen gestartet. Die bisherigen Auswertungen stützen sich auf Antworten auf kurier.at . Gleichzeitig hat jeder Haushalt auch per Post einen Fragebogen erhalten. Die Rücksendungen werden von nun an laufend in die Ergebnisse eingearbeitet. Mitmachen lohnt sich, es geht um die Wünsche der Regionen.