Die Krux mit der südlichen Mobilität

Alfred Kollar, Chef der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, meldete sich auch zu Wort und meinte, dass eine „gesonderte höhere Wohnbauförderung“ helfen könnte, den Süden attraktiver zu machen: „Im Bezirk Neusiedl am See bauen wir derzeit mehr als in den vier südlichen Bezirken.“ Dieser Idee konnte auch Landtagsabgeordneter Drobits etwas abgewinnen.