Schon wieder Baucontainer im Nordburgenland aufgebrochen

Wieder schlugen unbekannte Täter auf einem Baustellen-Areal im Nordburgenland zu. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen sie insgesamt drei Container in Parndorf gewaltsam auf und stahlen daraus hochwertiges Werkzeug. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt.

Kittsee: Täter ausgeforscht

Erst am vergangenen Wochenende waren auf einer Baustelle in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) neun Container aufgebrochen worden. Anfang April hatten unbekannte Täter in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ebenfalls zwei Baucontainer geknackt. In diesem Fall wurden laut Polizei nun drei mutmaßliche Täter ausgeforscht: Ein 20-Jähriger, ein 27-Jähriger und ein 42-Jähriger. Sie hatten einen Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich verursacht.