Florian Janits: Im Cockpit seit dem vierten Lebensjahr

Am Weg dahin ist der Burgenländer. Aktuell belegt er mit seinem „True Racing“-Team Rang zwei in der Meisterschaft. Gebremst nur von den Offiziellen, die nach zwei Siegen am prestigeträchtigen Hockenheimring eine Leistungsreduktion an Florians Wagen erzwangen, um die Spannung aufrecht zu erhalten. „Die Autos werden alle angeglichen, was ich kritisiere. Man hat uns Ladedruck weggenommen, deshalb haben mir beim Rennen am Red-Bull-Ring in Österreich auf der Geraden sieben Autolängen gegenüber der Konkurrenz gefehlt. Da hast du keine Chance, zu gewinnen, kannst nur um Punkte mitfahren. Das war frustrierend.“ Für Platz 5 reichte es aber dennoch.