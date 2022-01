Arbeiter in Windrad im Burgenland abgestürzt: Erhebungen beendet

Die burgenländische Polizei hat die Erhebungen nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einem Windrad im Windpark Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) am vergangenen Montag abgeschlossen.

Grund für den Absturz eines 28-jährigen Arbeiters dürfte gewesen sein, dass der Gleiter seines Sicherheitsgurts aus der Führungsschiene der Leiter rutschte, als dieser im Zuge der Arbeiten den Halt verlor, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.