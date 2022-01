Ferkel-Exporteur angeklagt: „Alles Lug und Trug“

Der Angeklagte bekennt sich am Dienstag „teilweise schuldig“, aber legt großen Wert darauf, „keinen einzigen Cent beiseitegeschafft“ zu haben. So etwas tue er nicht, das wisse jeder, „der mich kennt“. Das unterstreicht auch Verteidiger Lukas Honzak von der Anwaltskanzlei hba, sein Mandant habe „keineswegs eine kriminelle Absicht“ gehabt.

Das Problem aus Sicht des Angeklagten: Er musste Aufzucht und Futter der Ferkel vorfinanzieren, seine kroatischen Partner hätten die Forderungen aber nicht beglichen, obwohl er sie eingeklagt habe. „Das war die pure Enttäuschung“.

In der Hoffnung, das Geld aus Kroatien komme doch noch und er könne seine Kredite rückführen, wollte er die Banken bis dahin in Sicherheit wiegen. Wie? Indem er Jahresabschlüsse manipuliert sowie Geschäftsbeziehungen und -konten erfunden hat. Dazu habe sich der Angeklagte laut Oberstaatsanwalt „Firmenstempel kroatischer Firmen gebastelt“ und Briefe dieser Fake-Firmen an seinen Steuerberater bei Kroatienreisen selbst in diverse Postkästen geworfen. Alles „Lug und Trug“, so Windisch.

Warum er annahm, noch zu seinem Geld aus Kroatien zu kommen, will Gerichtspräsident Karl Mitterhöfer als Beisitzer wissen? „Ich war zu gutmütig“, meint der 62-Jährige. „Sie waren blind“, donnert Mitterhöfer. Fortsetzung nächste Woche.