Was die Landesregierung mit dem Neusiedler Hallenbad vorhat

Da Renovierungskosten in Millionenhöhe die Mittel der finanziell angeschlagenen Stadtgemeinde weit übersteigen, will nun das Land als rettender „Bademeister“ einspringen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Parteifreund von Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, kam am Dienstag nach Neusiedl am See, um einen Plan zu präsentieren, der es in sich hat.