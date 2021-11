Schräge Alltagsgeschichten aus dem Mikrokosmos Hallenbad

Nicht weniger schräg geht es im neuen Buch namens „Kopf Über Wasser“ zur Sache. In sieben Episoden widmet sich der Autor seltsamen Begebenheiten, die sich in einem in die Jahre gekommenen Hallenbad abspielen. „Es hat sich schnell herausgestellt, dass das Hallenbad ein wunderbarer Ort ist, um eine nicht alltägliche Geschichte spielen zu lassen. In der Badehose ist jeder gleich und doch auch nicht“, erklärt Millendorfer die Schauplatz-Wahl für seinen zweiten Roman.