Wie Alfred Masal und sein Team das OHO zukunftsfit gemacht haben

Seither finden OHO-Events sowohl auf der Bühne, als auch im Internet statt. So wird es zum Beispiel beim Weihnachtskonzert der Oberwarter Musikschule am 6. Dezember einen Livestream geben. Weitere Programm-Highlights in nächster Zeit sind der Roma-Advent und eine Theaterpremiere zu Silvester. Alle kommenden Veranstaltungen finden unter Einhaltung der 2-G Regel statt. An Absagen will Alfred Masal gar nicht erst denken: „Man kann deshalb nicht den Kopf in den Sand stecken, das wäre das absolut falsche Signal. Man muss den Leuten Mut machen, und das OHO steht seit jeher für gesellschaftlichen Mut“.

Drei Jahre möchte der 62-Jährige noch als OHO-Geschäftsführer aktiv bleiben. Dann soll diese Verantwortung in jüngere Hände übergeben werden. Ein Nachfolger ist laut Masal aber noch nicht in Sicht: „Die Suche läuft. Ich hoffe, dass es uns gelingt, jemanden zu etablieren“.